All out. pic.twitter.com/cs6ie9GLKA — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 9 2021

「飆風玫瑰」羅斯10日在尼克作客迎戰巫師的熱身賽，替補貢獻15分、8助攻、4籃板及2抄截，帶領尼克以117比99輕取巫師，除了摘熱身賽2連勝，也送巫師2連敗，先前預告自己能在巫師上演大爆發的庫茲馬，表現卻是越來越低迷。

雙方打完上半場，尼克僅以59比55領先地主巫師，卻在第3節火力全開，靠著巴雷特、佛尼爾、托平、羅斯等人轉眼擴大領先到兩位數，眼見場上局勢提前底定，巫師也很快就把主力都換下場休息，畢竟等到新球季開打，才需要見真章。

除了羅斯依舊稱職的替補演出，巴雷特也拿尼克最高18分，佛尼爾14分，托平13分、8籃板，諾克斯12分，奎克利11分。羅斯雖在下半場跟對方發生擦撞，造成身體有點受傷退場治療，不過尼克總教練席波迪賽後表示，「他應該沒事。」

巫師以哈瑞爾18分、10籃板表現較佳，畢爾也拿14分，丁維迪13分，前役僅拿11分的庫茲馬，今天表現更加低迷，全場投8中2，包含三分球4投0中，只拿4分、3籃板，看來仍不太適應巫師體系，看來巫師球迷想要看他爆發，還需多等等了。