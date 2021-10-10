山西省太原市，市政工程工作人員雨中作業，搶修塌陷路面。（中新社）

10月2日至7日，大陸山西省出現大範圍強降水，其中最大降水出現在臨汾市大寧縣，全省117個縣（市、區）中有18個縣（市、區）降水超過200毫米。其中，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下了10月上旬累計降雨量紀錄。突如其來的暴雨侵襲山西多地，造成嚴重災害。

據《中國慈善家》雜誌報導，從山西省應急管理廳消息，4日，山西省防指及時啟動省級防汛Ⅳ級應急回應，根據汛情變化，及時提升至Ⅲ級，省應急、水利、自然資源、住建等部門派出多個工作組赴各地檢查指導防汛工作。5日，晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌、滑坡等地質災害，造成人員傷亡。

山西省接連啟動了省級地質災害Ⅲ級應急回應和省級自然災害救助Ⅲ級應急回應。據統計，此次汛情山西省各地共轉移人員54947人，停產煤礦60座、非煤礦山372座、危化企業14家，停工在建工程1035個，關閉景區166個。

山西省呂梁市委宣傳部6日透露，連日大面積強降雨在當地引發不同程度地質災害。經初步統計，截至6日8時，呂梁市因災死亡1人，倒塌房屋153間，沖毀道路33處，轉移人員1301人。

山西介休宋安村受災嚴重，積水最深處可達2公尺，受困群眾約2000人。9日下午，該村一位村民對媒體表示，2000多人已安全轉移，但房屋和財物被泡。「這幾天大型抽水機在不停地工作，但水位還是不見下降，目前食物和礦泉水等生活用品不缺，缺的是抽水機用的汽油。」上述村民說。

另一位村民說，目前仍然急需水泵、發電機、柴油、連體雨衣、頭燈。至於生活用品，當地的愛心人士天天有送，目前不缺。

孝義和介休被淹沒的村莊連片，涉及人員多，水位下降慢。晉中靈石縣也受災嚴重，屬於山區，河道窄，水溢出河道對沿岸的村莊造成比較大的威脅，人員基本全部被轉移。

7日開始，災情蔓延到汾河下游，新絳縣、稷山縣，河津縣等沿河區域。不過，部分災情並非出現在沿河地區，而是山洪造成的，如安澤、永和、隰縣，目前人物傷亡和房屋損毀大多來自這些地方。

「目前救援還沒有結束，但已經到了平穩階段，村裡的老人和孩子已經轉移了，村裡依然沒有電沒有網。所有的橋樑都斷掉了，我們的任務就是用衝鋒舟、皮筏艇給被困群眾送生活物資。」一位在安澤縣參與救援的某民間救援隊人員表示，實際上安澤雨已經下了快半個月了。