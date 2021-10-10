今天是國慶連假第2天，公路總局預測多處觀光景點路段及省道銜接國道路段易壅塞，公路總局路況資訊顯示，上午9時許，台14甲線合歡山莊周邊停車場都已滿。

公路總局指出，今天各風景區及國慶日活動地點會湧現觀光旅遊車潮，將有銜接國道、地區性主要幹道及部分旅遊觀光景點路段壅塞情形。

根據公路總局路況資訊顯示，上午9時許，台14甲線合歡山莊至小風口周邊停車場都已停滿車輛。

公路總局預測易塞車路段，包括：台65線至國道3號土城交流道、台64線至國道3號中和交流道、台61線鳳鼻路段、台74線環線主線及快官和霧峰交流道、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道至國道3號關廟交流道、台2線福隆至瑞濱及萬里至大武崙路段。

還有台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖地區、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭九龍路口至水社路段、台26線墾丁路段、台1線水底寮路口、台9線麻里巴橋路段、台9線礁溪路段及蘇花改路段。

公路總局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，另也協調客運業者視人潮情形機動增班。（編輯：張雅淨）1101010