各國逐漸開放有完整施打2劑新冠疫苗的旅客入境，美國日前宣布，11月起解除33國旅客的旅遊限制，只要出示完整接種6款疫苗的證明，就能入境美國，而認可的疫苗包括WHO認證的輝瑞／BNT、莫德納、嬌生、AZ，以及大陸的國藥、科興，但不包含台灣的高端。

美國疾病管制中心（CDC）8日宣布，11月起入境美國的成年旅客，須完整接種2劑疫苗，認可的疫苗包括美國FDA緊急授權或核准，或是被WHO批准緊急使用的輝瑞／BNT、莫德納、嬌生、AZ、大陸國藥、科興六種疫苗，台灣的高端不被則不在認可範圍內。

《中時新聞網》整理國人最常去的國家入境規定，只要完整接種2劑疫苗、出示72小時內陰性證明，入境即可免隔離的有6國，分別為美國、英國、法國、德國、加拿大、新加坡。其中美國、新加坡除了認可BNT、莫德納、嬌生、AZ外，還承認大陸的科興及國藥疫苗。

對於台灣的高端不被美國認可，指揮中心指揮官陳時中表示，台灣在美國的綠色名單之中，不受限制，但仍會盡力爭取高端取得國際認證，根據台灣外交部官網指出，美國政府的新冠病毒入境措施，並不適用於最近14天內只到過台灣的旅客。

而對於入境旅客完全開放不設限的國家則有比利時、西班牙、芬蘭、墨西哥、愛沙尼亞。

圖為台灣人常去國家的入境規定。(中時新聞網製圖)

至於完整接種2劑新冠疫苗，入境後仍須隔離或限制旅客入境的國家有紐西蘭、日本、韓國、澳洲及印尼，這5國中，只有紐西蘭、印尼認可高端，但入境紐西蘭即使打了疫苗，仍需集中隔離14天，印尼禁止外籍旅客入境，若外籍人士入境均需隔離檢疫8天。