男星羅志祥（小豬）在2020年被大陸網紅周揚青毀滅式分手，感情風波重挫形象，導致他演藝事業停擺，歷經1年多的沉澱，羅志祥近期則轉型經營個人YouTube頻道，而他也不忘投入公益，在羅志祥最新更新的影片中，他低調出席公益活動，羅志祥也大方自嘲，影片會遭網友質疑想洗白，對此，羅志祥則挑明說：「我洗不白了 你放心」。

羅志祥在影片標題就直接寫下：「不管人家怎麼說，還是會做該做的事！不做被罵，做了作秀？」原來是羅志祥低調現身花蓮出席公益活動，羅志祥一開頭就自嘲，影片出去的時候，會有人留言「想洗白」、「你是不是沒事才做這個」、「捐錢是為了得到好的迴響」，對此，羅志祥則對著鏡頭直接說：「我洗不白了 你放心」。

羅志祥大方自嘲：「我洗不白了 你放心」。（圖／取材自羅志祥 Show TV Youtube）

羅志祥低調做公益之餘，他自嘲：「真的比較有空」，不過，下秒他則收起笑臉，嚴肅說：「要不然如果今天真的在忙的時候，要抓時間過來真的不是那麼容易」，羅志祥在影片中親切和小朋友跳舞、做糕點，和媽媽交流心情、互動，羅志祥在回程路上也感性說：「我很喜歡真實的情感、很有溫度」，羅志祥有感而發：「這個社會就是這樣，你今天不講別人會說你沒做，你今天講了你又說你在做秀」，最後，羅志祥則強調：「不管怎麼嘴我，我還是會繼續做的」，他就是回歸初心，哪裡需要他、他就會在那裡。