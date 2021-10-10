時力立委陳椒華於國慶日的今天，在臉書發文表示，無論是3＋11檢討報告、亞泥敗訴卻仍可繼續開採，或是《精神衛生法》修法，在綠營執政優勢下，仍在原地踏步，甚至只要監督民進黨，就是「中共同路人」？實在讓人不解，這是「民主台灣」嗎？所謂「自信前行」的是人民的驕傲、還是官員的傲慢？

陳椒華指出，去年政府的國慶主題是「民主台灣 自信前行」，今年則是「民主大聯盟 世界加好友」。但今年4、5月時，爆發華航機師、富諾特群聚事件，重創台灣防疫，民生經濟也受傷，直到近日才緩解。

陳椒華說，當自己持續追蹤機師隔離檢疫政策決策過程時，指揮中心竟然告知會議紀錄「沒有就是沒有」，還說寫會議紀錄「指揮中心就運作不了了」。決策沒有留存紀錄是這麼理所當然的事嗎？

陳椒華表示，當亞泥敗訴後，經濟部竟允許繼續開採；屏東發生駭人的挖眼案，政府在心理衛生機制上仍未補強。但無論是《礦業法》還是《精神衛生法》，都已討論許久，卻在執政黨完全執政的人數優勢之下，修法原地踏步。

陳椒華說，過去一年來，只要監督執政黨，就動輒被冠上中共同路人的抹紅封號，執政黨不應該把外來威脅，當作是內政馬虎的藉口。難道這還是「民主台灣」嗎？「自信前行」的是人民的驕傲、還是官員的傲慢？