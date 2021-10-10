大陸山西省持續性強降雨成災。9日，山西省應急管理廳、山西省地方煤礦安全監督管理局網站發布關於切實做好煤礦秋雨秋汛安全防範工作的緊急通知。《通知》要求，各級應急部門和煤礦企業要清醒認識當前少見的嚴峻的秋雨秋汛形勢，始終繃緊煤礦防汛安全這根弦，堅決扛起防範化解重大安全風險的政治責任，嚴格落實各項安全防範措施。

《通知》強調，要強化重大風險辨識和隱患排查治理。煤礦要查明井田及其周邊對開採有影響的河流、湖泊、水庫等地表水系和有關水利工程的匯水、疏水、滲漏情況，查清採礦塌陷區、地裂縫區分佈情況，嚴格採取對地面塌陷裂縫封堵、留設防隔水煤（岩）柱等防治潰水潰砂措施。

《通知》提醒，各煤礦要密切關注雨情水情發展變化，嚴格落實汛期「三制度一預案」（領導到崗帶班和關鍵崗位24小時值班制度、災害性天氣預警制度、極端天氣條件下停產撤人制度，發現重大險情立即啟動應急預案）。礦山救護隊要時刻保持應急狀態，全力做好戰備執勤和應急救援處置。