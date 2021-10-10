澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）來台發表演說，痛批北京霸凌。

目前人在台灣訪問的澳洲前總理艾波特（Tony Abbott），8日發表演說時譴責北京施壓台灣，並且就各大議題抨擊北京，對此，中國大陸駐澳洲大使館昨（9）日發布聲明，痛批艾波特是「失敗、可憐的政客」。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲前總理艾波特目前正在台灣訪問，他於8日在玉山論壇發表專題演說。演說中艾波特劍指中國大陸，包括批評北京擴大控制香港、加強對本國人民的網路監控。

有關台海問題，他批評北京恫嚇台灣的軍機愈來愈多，認為北京已經意識到相對實力達到巔峰，隨著人口老化、經濟放緩、財政緊縮，北京可能很快就會對台灣發動災難性的猛烈攻擊。

關於中澳之間的貿易衝突，艾波特批評北京只因為坎培拉「有禮貌地針對新冠病毒起源尋求公正調查」，就開鍘兩國之間的貿易往來，包括以「虛假的理由」禁止澳洲大麥、紅酒、煤炭出口。

他還批評中國大陸大使館公布的14項要求等於是讓澳洲成為「朝貢國」，「任何一個有自尊的國家都無法接受。」

他在演講中聲援台灣，強調台灣人民的未來應該由台灣人自己決定。他也指出，目前面臨的挑戰是努力確保不可能發生的事情仍然不可能發生，可能發生的事不會發生。

針對艾波特在演講中攻擊中國大陸，中國大陸駐澳洲大使館9日發布聲明，痛批艾波特是「失敗而可憐的政客」。

這份聲明稿相當簡短，措辭強硬，反映陸駐澳大使館的蔑視，聲明稿以「此人」稱呼艾波特，指出：「此人近日在台灣的醜陋而瘋狂的表演令人不齒，充分暴露了其反華醜惡嘴臉。這只會讓他進一步聲名掃地。」

文章來源：Chinese embassy says Tony Abbott's comments during Taiwan visit are 'despicable'
文章來源：中国驻澳大利亚使馆发言人就澳前总理阿博特日前大肆攻击中国答记者问

澳洲前總理：美澳不會袖手旁觀台灣被吞沒
北京怒列14大罪狀 澳洲總理不甩一句話嗆爆
陸駐美大使要美「閉嘴」 外媒曝一大趨勢

#澳洲 #前總理 #艾波特 #台灣 #中國大陸