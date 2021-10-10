澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）來台發表演說，痛批北京霸凌。

目前人在台灣訪問的澳洲前總理艾波特（Tony Abbott），8日發表演說時譴責北京施壓台灣，並且就各大議題抨擊北京，對此，中國大陸駐澳洲大使館昨（9）日發布聲明，痛批艾波特是「失敗、可憐的政客」。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲前總理艾波特目前正在台灣訪問，他於8日在玉山論壇發表專題演說。演說中艾波特劍指中國大陸，包括批評北京擴大控制香港、加強對本國人民的網路監控。

有關台海問題，他批評北京恫嚇台灣的軍機愈來愈多，認為北京已經意識到相對實力達到巔峰，隨著人口老化、經濟放緩、財政緊縮，北京可能很快就會對台灣發動災難性的猛烈攻擊。

關於中澳之間的貿易衝突，艾波特批評北京只因為坎培拉「有禮貌地針對新冠病毒起源尋求公正調查」，就開鍘兩國之間的貿易往來，包括以「虛假的理由」禁止澳洲大麥、紅酒、煤炭出口。

他還批評中國大陸大使館公布的14項要求等於是讓澳洲成為「朝貢國」，「任何一個有自尊的國家都無法接受。」

他在演講中聲援台灣，強調台灣人民的未來應該由台灣人自己決定。他也指出，目前面臨的挑戰是努力確保不可能發生的事情仍然不可能發生，可能發生的事不會發生。

針對艾波特在演講中攻擊中國大陸，中國大陸駐澳洲大使館9日發布聲明，痛批艾波特是「失敗而可憐的政客」。

這份聲明稿相當簡短，措辭強硬，反映陸駐澳大使館的蔑視，聲明稿以「此人」稱呼艾波特，指出：「此人近日在台灣的醜陋而瘋狂的表演令人不齒，充分暴露了其反華醜惡嘴臉。這只會讓他進一步聲名掃地。」