中共總書記習近平昨天就辛亥革命110周年紀念講話，今天中國主要官媒皆撰發評論員文章呼應「中華民族偉大復興」，而負責對外宣傳的國際評論「鍾聲」則以「祖國統一定會實現」為題撰文。

人民日報與新華社今天都撰發重要性僅次於社論的評論員文章，呼應習近平對辛亥革命、兩岸關係的說法，在闡述辛亥革命歷史時，同樣都未提及中華民國或中國國民黨。

人民日報評論員文章「復興征程上一座巍然屹立的里程碑」聲稱，習近平在紀念辛亥革命110周年大會的講話「回顧總結了中國共產黨繼承孫中山先生革命事業、團結帶領人民不懈奮鬥的光輝歷程，深刻闡述了辛亥革命110年來的歷史啟示。」

文章還說，辛亥革命之後，實現中華民族偉大復興的燈塔由此點亮。但辛亥革命沒有改變舊中國半殖民地半封建的社會性質和中國人民的悲慘境遇，沒有完成實現民族獨立、人民解放的歷史任務。「100年來，中國共產黨團結帶領中國人民進行的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興。」

新華社評論員文章「把民族復興的歷史偉業推向前進」則稱，「在中國共產黨堅強領導下，舊中國一盤散沙的局面徹底結束」，又稱當前「要大力弘揚愛國主義」、「走好中國特色社會主義這條實現中華民族偉大復興的唯一正確道路」。

人民日報另有國際評論「鍾聲」以「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能實現」為題表示，「今天的中華民族，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興。今天的中國，實現國家統一的前景前所未有的明晰。」

這篇文章聲稱「歷史充分證明，中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。」

此文表示，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。」並點名「台灣民進黨當局」「不斷玩弄謀『獨』花招」。

文章最後認為，「任何外部勢力企圖阻礙中華民族偉大復興進程，過去沒有實現，現在不可能實現，將來更不可能實現。」（編輯：翟思嘉/沈朋達）1101010