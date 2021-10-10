山西水災，牲畜死傷慘種。（中國經濟周刊）

大陸十一黃金周期間，突如其來的暴雨侵襲山西省多地，造成嚴重災害。山西大範圍的強降水，造成數十家煤礦停產、房屋倒塌、村莊停水停電、救援人力和物資緊缺、多人死亡失蹤，目前約有5.5萬人被迫轉移。

綜合陸媒報導，10月2日至7日，山西省出現大範圍強降水，全省過程降水量在15.4毫米至285.2毫米之間。其中最大降水出現在臨汾市大寧縣，全省117個縣中有18個縣降水超過200毫米。其中，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下了10月上旬累計降雨量紀錄。

10月2日夜間，暴雨如期而至。當日，山西氣象公眾號發布信息稱，「我們可能遭遇10月份罕見強降雨」。

山西省4日啟動省級防汛Ⅳ級應急響應，省應急、水利、自然資源、住建等部門派出多個工作組赴各地檢查指導防汛工作。5日，晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌、滑坡等地質災害，造成人員傷亡。

據統計，此次汛情山西全省各地共轉移人員5萬4947人，停產煤礦60座、非煤礦山372座、危化企業14家，停工在建工程1035個，關閉景區166個。

山西省蒲縣荊坡村一帶5日晚11時許發生山體滑坡，造成5人被埋壓。經過連夜搶險救援，被困人員全部救出，其中，4人遇難，1人受傷。遇難者主要為交警值班人員。

山西介休宋安村受災嚴重，積水最深處可達2公尺，受困群眾約2000人。「這幾天大型抽水機在不停地工作，但水位還是不見下降，目前食物和礦泉水等生活用品不缺，缺的是抽水機用的汽油」，上述村民說。

消息滯後是外界對這次災害的觀感。「洪災已經發展很多天了，現在還在進行當中，不斷有新的潰壩事件和新的災情出現」，一位救援人員如此表示。

這位救援人員說，10月5日、6日的重災區是太原的清徐縣，隨後呂梁市孝義市和晉中介休市，目前災情仍然嚴重，水位遲遲難以下降。

第一時間介入災區、收集信息並評估的卓明災害信息服務中心負責人郝南表示，此次山西水災對人員救援的需求並不大，不需要太多外界救援力量的支持，目前最吃緊的是抗洪搶險工作，對抗洪搶險物資有很大需求，到了10日會是一個高峰期，包括編織袋、棉衣、帳篷、水泵等。

他說，受災群眾數量多，安置點分散，不好統計受災群眾的需求，現在主要是靠社會力量去消化，等水退後他們回去挑戰就會加大，山裡被洪水沖過的地方沒有了房屋，住也是問題，就算房屋沒有倒，但被褥都濕了，零下的氣溫也很麻煩。

他又指，今年的水災很罕見，這樣大規模、全流域的災情已經發生了3次，這種山西水災發生在10月份，又遇上寒流，這些情況會格外加重救災工作的難度，這是和前段時間河南水災不一樣的地方。

郝南分析，山西省受災人口的密度沒有河南水災高，積水也沒有河南深，但山西受災範圍比河南受災範圍更大。