台南市永康大灣地區因先天地形低窪，豪雨期間幾乎無重力排水空間，其中，文化路、永華路周邊加上高速公路側車道、永興路及永平路等高地逕流排入，遇豪雨常釀積淹水，水利局正施作永二街、永二街245巷截流箱涵工程，完成後，可截流大灣A幹線37％高地排水範圍集水面積，減少淹水。

永康區人口居台南之冠，市長黃偉哲責成水利局積極改善永康大灣、崑山區域淹水問題。水利局表示，2015年起依循高地截流排水、低地加強機械抽排治理原則下，持續辦理大灣地區的淹水改善工程，其中，高地截流排水已完成「大灣排水週邊低地排水改善工程(第一標)」、「永康區永二街DA幹線雨水下水道工程」。

針對低地抽排部分，亦已完成「永康區大灣抽水站第一期新建工程」及「永康區大灣抽水站第二期工程」及「永康區西灣里滯洪池工程」共計26cms機械抽排量體，及4萬2000立方公尺滯洪調節量；排水路系統改善部分，已完成「大灣排水治理工程」。另，三爺溪排水整治工程預計明年底前完工，將大幅降低大灣排水洪水位，增加大灣地區重力排水空間。

水利局強調，永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」為高地截流延續工程，預計完成後可截流大灣A幹線37％高地排水範圍集水面積，避免高地逕流排往文化路及永華路，減輕低窪地區淹水。