縣長張麗善（右五）、縣議員黃美蘭、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘，縣府一級主管均戴著國旗口罩參加升旗。（周麗蘭攝）

民眾開心與大國旗合照。（周麗蘭攝）

民眾開心與大國旗合照。（周麗蘭攝）

雲林縣府今（10日）在虎尾布袋戲館旁舉辦升旗典禮，慶祝十月十日國慶日，縣長張麗善表示，民進黨執政後去中國化，孩子不認識孔子、孫中山，在這樣的氛圍下，特別需要在國慶日辦升旗典禮，喚醒大家的國家意識的認同。

雲林縣府今年首次舉辦國慶日升旗典禮，配合行銷雲林縣國際偶戲節正登場，地點選在虎尾鎮的雲林布袋戲館旁，縣府準備一面巨幅國旗，約有200、300名民眾參與。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員黃美蘭、蔡明水、陳俊龍、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、古坑鄉長沈勝騰，以及縣府一級主管均戴著國旗口罩參加升旗。

張麗善表示，國父孫中山先生創立中華民國是歷經11次革命，這樣的歷史不能夠被抹滅、遺忘，現在的孩子因為教育不注重，但家長應該都有深刻記憶中華民國創立的由來，這樣教育一定要傳承延續下去，不要忘本。

張麗善說，孩子如果記得國家的歷史，懂得飲水思源，未來對自己的父母也較能懂得「吃果子拜樹頭」，有感恩、惜福的心，這是家長非常重要的言教和身教，不是歷史歸歷史、家庭歸家庭，二者是同源的。

她說，民進黨執政以後，去中國化，傾向東南亞史，這個部分令人不能認同，如果要抹煞過去的歷史，國家沒有基礎，一個孩子不知道是從哪裡生出來的，一個國家不知道從哪裡孕育出來，這個教育非常失敗，哪有這樣子的。

張麗善強調，台灣的生命從哪裡開始、從哪裡延續下來、過去種下什麼幼苗，以致今日能在國際上稱兄道弟，不能夠忘記歷史背景，最近她聽說有學生連孔子是誰也不認識，以為是土地公，孫中山是誰也不知道，以前只有在元旦辦升旗典禮，今年在這樣的氛圍下，特別需要在國慶日辦升旗典禮，喚醒大家的國家意識的認同。