蔡英文總統（見圖）10日出席「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」，並發表國慶演說。（劉宗龍攝）

蔡英文重申兩岸對話：全力阻止現狀被片面改變

蔡英文總統今天上午發表國慶演說，在兩岸關係的立場上，她強調，維持現狀就是我們的主張，也會全力阻止現狀被片面改變。兩岸解決分歧，必須透過平等對話。我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。會持續充實國防，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑。

蔡英文總統今天10點25分發表國慶演說表示，當我們越好，中國給我們的壓力就越大。她要提醒所有的國人同胞，我們沒有鬆懈的本錢。此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化。威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣。

她說，隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在七十二年來最複雜多變的局勢當中。我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途。

她列舉，印太區域的情勢，日趨緊張複雜。北京當局在全面掌控香港，壓制民主人士後，也調整了「改革開放」以來的政經發展方向；同時，在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰。在台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響我們的國安及飛安。

蔡英文指出，民主國家之間，則正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局。G7、北約、歐盟，以及美日印澳的「四方安全對話」，不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國片面破壞。

她重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。在兩岸關係的立場上，「我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變」。她也強調，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。

蔡英文表示，我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑。因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。