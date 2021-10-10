【LIVE直播】3颱共舞！圓規逼近雨彈集中炸2地 氣象局最新說明

目前西北太平洋地區3颱共舞，第17號「獅子山」和第19號「南修」對台無直接影響外，第18號「圓規」外圍水氣今晚將為北部地區帶來局部短暫陣雨，最快今晚8時將發布海上颱風警報，周一(11)、周二(12)影響最明顯，各地沿岸風浪也會增大，浪高甚至可達5米，要多加留意。

氣象局預報員李孟軒表示，今天白天天氣穩定，除了大台北山區、恆春半島有局部短暫雨，各地大致多雲到晴，目前西北太平洋上的第17號「獅子山」和第19號「南修」對台無影響，第18號「圓規」颱風晚間外圍水氣今晚將開始移入，北部地區將轉為局部短暫陣雨的天氣型態。

李孟軒指出，圓規颱風外圍雲系相當寬廣，是一個大型季風低壓的特徵，預估之後將沿著太平洋高壓南側往西通過巴士海峽，預估今晚8時會針對巴士海峽一帶發布海警，但陸警發布機率隨著路徑修正，已大為降低。

明後兩天颱風影響最為明顯，降雨部分，北部、東半部、恆春半島不排除有大雨或豪雨，局部地區甚至有豪雨以上等級降雨，預計周三(13)將穿過巴士海峽，屆時降雨趨緩；風浪部分，圓規颱風外圍環流較強，台灣附近在11-12日各地沿海以及澎湖、金門、馬祖將有9-11級強陣風，11-12日各地海岸甚至有5米以上浪高出現機會，海邊活動要當心。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，隨著圓規颱風的靠近，台灣附近的東北風風速正在逐漸增大，迎風面地區已經開始有些地形上的降雨，下午過後隨著時間越晚，地形上的降雨就會越加明顯，迎風面跟背風面的天氣應該會差非常多，沿海地風的陣風也正在逐漸增強，下午到晚間特別是在台灣海峽這一側，有機會出現不小的陣風，天氣的變化請大家多留意。

吳聖宇強調，今晚還是有可能發布海上颱風警報，暴風圈半徑邊緣正好會掠過海上颱風警報發布的警戒線，不過這個颱風的暴風圈不是重點，外圍的強勁氣流可能引發的強風豪雨才是重要的地方，今晚起到明天一整天，甚至到後天白天都要特別注意颱風外圍環流可能帶來的風雨威脅。