全教總等團體呼籲軍公教調薪應該制度化。（本報資料照片）

行政院釋出明年軍公教將調薪接近4％的訊息，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天表示這是好事，但他也質疑「調薪幅度的依據是什麼」？他說，根據經濟成長率等資訊來計算，明年軍公教應該調薪7％才合理，而且不該是某個人說了算，調薪應該制度化。

全教總表示，軍公教在過去20年僅調薪過3次，每次都是3％，等於20年來調薪幅度是9.27％。反觀同一時期民間企業平均薪資的漲幅是29.1％，而與調薪息息相關的經濟數據分別是經濟成長79.72％、重要民生物價指數55.8％，均遠超過軍公教薪資的調整。

軍公教調不調薪，是由高階事務官組成的「軍公教員工待遇審議委員會」討論後交由行政院長決定。行政院本來已經決定明年軍公教不調薪，但在全教總等團體不斷努力下，行政院的堅持逐步被打破，現在釋出訊息說會調約4％。

對於行政院打算明年為軍公教調薪約4％，侯俊良表示，政府願意將經濟成果與全民共享是好事，但這次調升的幅度卻遠不及經濟成長，他們認為調薪7％是合理的。他認為，之前傳出行政院明年要為軍公教調薪5％，之後說4％，現在又說3％多，不斷的變來變去，到底依據是什麼，現在外界都還不清楚。

侯俊良進一步說，軍公教調薪有必要制度化，應該有一定公式，將經濟成長率、物價指數及人民薪資所得納入，每年該不該調薪清清楚楚。同時他們也要求，「軍公教員工待遇審議委員會」應將公教警消基層代表納入，而不是要不要調薪僅由某個人說了算。