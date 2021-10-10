10日一早員林市長游振雄也到市集走走，還現場體驗手工蛋捲製作，吸引民眾圍觀。（吳建輝攝）

藤山步道全長約2公里，坡度平緩無台階，適合全家親子同行，近年來成為中部地區鄉親登山健行的首選。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情趨緩，中央逐步解封放寬防疫規定，彰化縣員林市「藤山市集」從9日起到年底的周末假日試營運，展出在地小農的農特產品，讓到藤山步道爬山的民眾，還能帶走員林優質農特產，10日一早員林市長游振雄也到市集走走，還現場體驗手工蛋捲製作，吸引民眾圍觀。

「藤山步道」位於彰化與南投交界，每年4、5月油桐花盛開吸引大批遊客與山友朝聖，附近還有二百崁、四百崁、萬里長城步道等，近年來成為中部地區熱門步道，每到周末絡繹不絕的遊客，讓公所看中其龐大商機，在藤山步道停車場建置20攤的藤山市集，吸引許多登山健行的遊客駐足採購。

游振雄表示，藤山步道全長約2公里，坡度平緩無台階，適合全家親子同行，近年來成為中部地區鄉親登山健行的首選，公所與縣府、參管處也積極建置軟硬體，像是新落成的友善五星級友善廁所，LED路燈，新鋪的登山步道，未來還要建置大型的景觀平台，讓民眾可以品嘗藤山最優美的景色。

游振雄說，未來每個周六、日含國定假日的上午9點到下午4點，藤山市集都會在藤山步道停車場與民眾見面，開車的民眾可以停車在三百崁停車場，沿著藤山木棧道抵達藤山市集，選購在地當季的小農產品，未來也會配合不同主題，推出各式特色市集活動，希望讓民眾到藤山來，不僅爬山健行，還能體驗員林優質的農產與文化。