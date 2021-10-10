看來不少美國媒體都很希望看到利拉德趕緊離開拓荒者！根據《The Athletic》再次爆料，假如拓荒者在新球季一開始戰績欠佳，身為球隊一哥的利拉德，很有可能跟拓荒者提出交易申請走人，就算利拉德早已不只一次公開表達續留波特蘭決心。

《The Athletic》報導指出，比起上季剛結束的時候，利拉德目前想要離開拓荒者的情緒緩和不少，主因是他對拓荒者新任總教練畢勒普斯抱持不小期待，所以目前他仍專注在新球季開打，可是只要拓荒者開季戰績不太理想，他還是會想走人。

畢竟拓荒者今年休兵期幾乎毫無補強動作，也讓利拉德一度相當心灰意冷，直到畢勒普斯接掌兵符之後，利拉德的心情才變得比較好，也曾稱讚畢勒普斯很快替球隊帶來基調，也會直接指出球隊問題，讓他感受到跟之前完全不同的球隊氣氛。

問題是以目前拓荒者陣容來看，想在競爭激烈的西區突圍而出，還是相當困難，如果利拉德真的也跟七六人後衛班西蒙斯一樣喊賣我，恐怕也會造成拓荒者嚴重內訌，不過利拉德想走的謠言早就傳了很久，就連他自己都快要不想做出任何回應了。