大部分女性都希望可以嫁給疼愛自己的好老公，而男性也同樣希望娶到能夠照顧家庭的好老婆。最近日本網站《愛カツ》發文分享，有3個「星座+血型」組合是最想要和她們共度餘生的理想老婆，其中第一名雖然個性強勢，在外卻很會幫老公做面子，因此深得男性的歡迎。

第三名：處女座+A型

A型處女女是非常注重禮儀和原則的人，若是要和她們結婚、長久地相處，就必須先達成什麼事能做、什麼事不能做的共識，就算關係再親密，彼此也要注意分寸，不能失去應有的尊重和禮貌，才能和她們白頭到老。

第二名：金牛座+A型

A型金牛女擁有很好的經濟觀念，擅長理財、控管支出，和她們結婚的話，另一半不太需要擔心錢的問題，2人也不容易因為金錢爭吵，對於適婚年齡的人來說，A型金牛女是非常棒的賢內助，可以打理好家裡的一切。

第一名：獅子座+B型

B型獅子女在家時會表現出強勢「妻管嚴」的一面，但在外面相處的時候，又很會替老公做面子，可以說是典型的「大和撫子（傳統日本女性）」類型；結婚後，她們面對任何事情都不會動搖，丈夫將會被她們化危機為轉機的模樣深深吸引。