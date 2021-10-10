今天是雙十國慶，蔡英文總統以「共識化分歧，團結守台灣」為題發表談話，國民黨主席朱立倫今天質疑，蔡英文不斷忽略中華民國，只是用民進黨式的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，這點完全式偏頗式的共識。前總統馬英九反問，蔡英文若未對投書署名「台灣總統」一事有所交代，台灣人民怎能團結起來？

國民黨黨部慶雙十！ 朱立倫率黨員升旗

朱立倫今天率領黨務幹部、中常委、藍委一同參加黨中央舉辦的升旗典禮，被問到蔡英文的國慶談話主題「共識化分歧，團結守台灣」，朱表示，全體人民的共識是捍衛中華民國，我們的國家是中華民國，家園是台灣，缺一不可，但蔡英文不斷忽略中華民國，只是希望用民進黨式的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，這點完全是偏頗式的共識。

朱立倫說，另外，民眾最大的共識就是希望安居樂業、和平繁榮，蔡英文有沒有辦法能否做到，而不是用一黨之私造成民眾今天不安，民眾所期待的是，政府執政不能造成兩岸緊張，更不能讓民眾失去安居樂業的權利。

特地到場參加升旗典禮的前總統馬英九則批評，若蔡英文對於用中華民國都這麼勉強的話，台灣人民怎麼會有共同意志呢？蔡英文撰稿投書時自稱台灣總統，這跟很多人的想法就不一樣，蔡英文若不對此事做很清楚地交代，要台灣人民怎麼團結起來？