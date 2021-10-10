中華民國認同問題引發朝野爭議，蔡英文總統今天強調，在這個包容國家裡不管先來後到。她提出「四個堅持」：自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。「這是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」。

提「四個堅持」 蔡英文：是底線也是最大公約數

蔡英文今天發表國慶演說表示，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。

她說，這個今天讓世人稱讚的樣貌，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。沒有任何一群人可以單獨居功，也沒有任何一群人曾經置身事外。八二三砲戰中，英勇奮戰的國軍沒有分省籍。半導體護國神山裡的人才，也不會分政黨。

她說，「國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒。這就是我們榮辱與共的情感」。在這個包容的國家裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人。

蔡英文強調，過去這72年的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變。但在轉變之外，我們也有不變的堅持。那就是「確保主權、捍衛國土」。這個信念，是讓台灣屹立不搖、民主開花結果的重要關鍵，也是72年來，國軍保家衛國、為何而戰的基礎，更是一代又一代台灣人民的堅持。

她說，這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持。今天，國民黨的朱立倫主席、民眾黨的柯文哲主席、時代力量的陳椒華主席，都在現場。「各位的出席，是台灣民主美麗的風景」。政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。

她提出我們必須彼此約定的「四個堅持」：永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡英文強調，這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。

蔡英文以奧運為例，在奧運比賽的過程裡，台灣人民再次確立了不分彼此的共同體意識。「我知道有人自認看球每看必輸，於是只要台灣選手出賽，他們就不敢看轉播，只能在心裡默默加油。我也知道，有人在看射箭比賽的時候，緊張到心跳得比選手還快」。

她說，這就是共同體。它是一條無形的線，把我們每個人牽在一起，喜怒哀樂、榮辱與共。羽球男雙金牌戰，當電視銀幕上出現in的畫面時，「我相信，不少人都跟著尖叫吶喊，甚至流下了眼淚」。

蔡英文表示，國軍與東奧英雄都是這個國家的英雄。她期許所有的國人同胞，相信台灣的好，相信台灣的重要，相信我們2300萬人所組成的共同體，能在世界上揚眉吐氣。就讓我們帶著光榮和自信前進，做自己的主人，樂為世界人，讓台灣成為世界的台灣。「祝福中華民國生日快樂，也祝福所有的國民身體健康，平安順利」。