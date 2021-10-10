台東縣一名曾姓軍人休假期間與友人到朋友家聚會喝酒，期間一名女子小艾（化名）酒醉，暫到2樓日間房間睡覺，酒席散會後，曾男竟赴屋主送表哥回家空檔，進到小艾的房間，對她脫褲性侵，小艾發現曾男壓在她身上，立即要求曾男「我不要」、「不要這樣」，曾男卻回應「好下面很濕」、「我不會射在裡面」，企圖對小艾性侵，此時屋主送客回來聽見小艾尖叫聲，破門後發現曾男和小美下半身赤裸，趕緊喝斥曾男，隨即報警處理，曾男上訴後二審仍遭重判7年2月徒刑。

據了解，曾男在警方偵詢時辯稱，當時上完廁所很累，想上樓找一間房休息，卻發現小艾倒在身旁，雙方聊天後，他才開始撫摸小艾的胸部與下體，直到要「連結」時才被拒絕，也不解小艾為何哭喊與抵抗。

還說，當天是他一生中喝最醉的一次，已經無法控制自己酒後做什麼，況且事後已和小艾達成和解，他認為一審法官判刑過重，不服提起上訴，希望能減刑判決。

法官認為，曾男趁屋主暫離時，偷偷潛返住宅性侵一名醉倒的女子，身為現役軍人應該要有更高的行為操守和手法智識，卻為逞一時私慾闖入住宅性侵他人，且據曾男陳述足以證明其酒後的記憶力和控制力並未受到影響，甚至還避重就輕選擇對自己有利的部分陳述，因此決定不採納減刑要求，依侵入住宅強制性交罪判處他7年2個月徒刑。