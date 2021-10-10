日本新人女優伊東愛瑠(伊東める)今年5月正式下海，進軍暗黑界拍片，當時片商主打她是「台、日混血」，且曾在台灣出演過戲劇，引起熱議，而這幾個月她除了持續發布作品外，也透過社群分享近況，大尺度辣照連發，讓網友看了都臉紅心跳。

伊東愛瑠時常在社群網站分享大尺度辣照，近日她穿上水手服，坐在沙發上對鏡頭甜笑，不過她似乎沒穿內衣，胸前明顯凸起2點，下半身短裙更微微撩起，露出白色小褲褲，尺度相當大，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

伊東愛瑠5月正式出道下海拍片。(圖／翻攝自IG)

而今(10日)是伊東愛瑠21歲生日，她也曬出美照，寫下：「可以的話，能給我慶祝生日嗎〜？今後也請多指教」，粉絲見狀也紛紛留言送上祝福，有網友提到今天剛好也是台灣的國慶日，她也回應「讓我覺得這是命運的安排」。

其實，伊東愛瑠出道前，就在IG自介「大家好！我是伊東愛瑠，5月13日出道的AV女優！日本和台灣的混血，我的中文可能不太流利，希望你們能告訴我。」並號稱自己是童星出身，在台灣拍過戲，對此，AV達人一劍浣春秋表示無從考證：「我還真沒有印象哪位童星是台日混血。」

不過她日前在IG開直播，特地用中文打招呼，雖然有些腔調還不太流利，但她也盡量用中文回答問題，被問到有沒有去過台灣？她也回「當然啦！我媽媽是台灣人」，還有人問她「真的是台日混血？」她也回真的，似乎是想藉直播回覆網友質疑她身分的傳言。