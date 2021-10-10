年薪百萬是不少人的夢想，但懂得開源節流更重要。一名男子表示，目前的工作年資剛滿一年，年薪大約120萬，但一年下來卻只存了6萬元，令他直呼「買房真的不敢想像」，不過貼文曝光後，大票網友看了他的支出明細後，反認為他生活過得太揮霍。

原PO昨（9）日於論壇《Dcard》透露，工作剛滿一年，年收入為120萬，一個月開銷大約7萬元，包括搭乘高鐵交通費3500元、房租加水電1萬6500元，再加上養車、停車費及油錢，平均花費1萬元；孝親費和其他生活育樂等雜項為各2萬。

另外，原PO說，因家人都有重大疾病，還需繳納一年10萬元保險費，且這個月為添購新的電腦及手機，也花了近12萬元，算下來一年僅存6萬，令他大嘆「買房真是不敢想像」。

貼文曝光後，不少人看了支出明細認為原PO根本沒有儲蓄規劃，紛紛點出問題「孝親2萬是什麼鬼」、「你的生活有點太揮霍了」、「保單一年10萬也太高」、「才工作一年花費就這麼多」、「有車幹嘛搭高鐵」、「娛樂費1萬看起來很享受當下」、「真的是高薪就高揮霍」、「怎麼感覺你花很兇」、「依你的消費習慣，要存到錢真的很難」。