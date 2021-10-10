桃園市國旗屋米干老闆張老旺連續第27日舉辦自費升旗。(呂筱蟬攝)

桃園市國旗屋米干老闆張老旺連續第27日舉辦自費升旗。(呂筱蟬攝)

桃園市國旗屋米干老闆張老旺，在10月10日國慶日連續27年自費舉辦升旗典禮，現場旗海飆揚也有民眾拿著國旗高喊中華民國生日快樂，孫文學校總校長張亞中也到場，他說擁有國魂就是三民主義中的民有、民治與民享，國民黨需要壯大，也要在2022、2024年贏得選舉，現在就要號召擁有黨魂的人加入國民黨。

高齡81歲的張老旺連續第27年舉辦升旗典禮，一早國旗屋周面就湧現拿著國旗的民眾加入活動，張老旺致詞時表示他熱愛國旗，27年來堅持自費辦升旗典禮，不收錢，只收旗，就是希望呼籲國人不分黨派愛國、愛國旗，只要自己身體健康，就會一直辦下去。

張亞中則是自行聯繫張老旺表示也要出席這場別具意義的升旗典禮，他致詞時則說，台灣有些人不認為我們的國家是中華民國，台灣有一半的人在民進黨的呼攏之下，早就忘了中華民國國父是孫中山先生，他更稱讚中華民國就是有像張老旺這樣的人，中華民國才不會倒。

張亞中也說，擁有中華民國國魂就是三民主義中的民有、民治、民享，然而現在民有變成民進黨所有、民進黨所治及民進黨所享有，他呼籲國民黨需要壯大，要在2022年、2024年拿回政權贏得選舉，所以需要有理想、有目標、有黨魂的人加入國民黨，他喊出口號「十萬孫粉十萬軍、救黨救國救兩岸」，才能結束兩岸敵對關係並創造兩岸和平。