伊朗原子能組織今天晚間透過國營電視台表示，伊朗已經提煉出超過120公斤的純度20%濃縮鈾。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）表示：「我們已經（提煉）超過120公斤，比這個數字還高。」

艾斯拉米補充表示：「我們的人民深知他們（西方列強）本應給我們這種純度20%的濃縮鈾燃料用於德黑蘭反應爐，但他們遲遲沒有這麼做。」

「我們同仁如果不這麼做，我們自然會因為德黑蘭反應爐缺乏燃料而出問題。」

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）9月通報，伊朗提煉的濃縮鈾，逾越2015年伊朗核子協議所規範的純度，其儲量已經增加。

原子能總署當時估計，伊朗擁有84.3公斤純度20%的濃縮鈾，高於上一次在5月通報時的62.8公斤。

依據伊朗核子協議的規範，伊朗的濃縮鈾純度不得超過3.67%，遠低於用於核武所需的純度90%門檻。

依據2015年伊朗核子協議，中國、法國、德國、英國和美國同意，若德黑蘭當局削減其核子計畫，將解除部分對伊朗施加的制裁。

但自從美國前總統川普2018年率美國退出協議，伊朗當局便逐步背棄協議的種種承諾，美方也因此祭出新一輪制裁回應。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）昨天表示，只要華府全面恢復其承諾，他對恢復2015年核子協議的談判能有所進展感到樂觀（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101010