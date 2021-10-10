民眾近日陸續領取紙本振興五倍券，許多人已經開始使用。有男網友表示，他幫女友慶生兩人一起去吃海底撈，由於平時都採AA制，因此他結帳完女友塞給他一半的餐費1100元，但隨後女友發現他是用五倍券付款，氣得轉身就走，貼文一出引發論戰，多數網友表示，付五倍券出去卻收女友現金回來，讓人感受不佳，「怎麼有臉拿？」。

ㄧ名男網友昨(9日)在Dcard發文表示，他剛領到五倍券，就帶女友去京站吃海底撈慶祝生日，最後要結帳的時候，原PO先去櫃台用五倍券將餐費2200元付掉，因為平時與女友都是AA制，她事後塞1100元給原PO，但當女友發現原PO是用五倍券付款時，整個大發火，直接扭頭走人，讓原P0直接傻了，「我有點擔心她，但又拉不下臉來去追她，畢竟我完全不知道她在氣什麼」。

接著原PO還原當天經過，他穿棉T加涼鞋，被女友嫌棄「你來這怎麼穿涼鞋？怎麼不穿襯衫？」接著用餐過程中，原PO點了自己愛吃的蝦滑和牛肉，「有點可惜的是她對蝦過敏，家裡也有不吃牛的禁忌」。

貼文一出引起網友論戰，許多網友認為原PO有問題，「五倍券不是賺來的錢，卻拿了女生自己賺來的錢，你怎麼有臉拿？」、「AA制不是吃多少付多少，她不能吃的牛肉跟蝦還要付一半？」、「她的生日跟平常的日子有什麼不一樣？感覺沒有在幫她慶生」、「可能女友當天精心打扮、準備很久，心裡有點不平衡？」。不過也有網友持相反意見，「五倍券也是錢啊，女生幹嘛不開心」、「我跟老公常去那邊電影院看電影，也都穿得很簡便啊」。