掌握連假出遊，國慶日一早合歡山武嶺停車場擁進車潮。（警方提供）

今天是雙十國慶，民眾掌握連假第二天出遊，合歡山各大停車場持續爆滿，小風口上下停車場在上午7時許已滿，台14甲線7.5公里至10.2公里9時40分上山車輛相當多，公路總局埔里段在9時40分已在昆陽停車場入、出口，掛設停車場已滿牌面，提醒民眾不要再往山上找停車位。

國慶連假，合歡山沿線仍是熱門景點，人車一早湧進台14甲線。太管處表示，7時44分小風口上下停車場已滿；公路總局埔里段在9時40分於昆陽停車場進出口掛設停車場已滿牌面，提醒民眾，不要再往山上找停車位。

仁愛分局松岡派出所表示，今天9時38分在台14甲線7.5公里至10.2公里路段，上山車輛多，車速較慢，車流尚順暢，雖大型車停車場未滿，但公、私有小型車停車場已滿，員警現場持續交通疏導。

翠峰派所指出，9時39分時於合歡山區昆陽停車場、武嶺停車場、合歡山莊前停車場車位均已經停滿，台14甲線16公里至33公里路段往花蓮方向車流量大。