蔡英文總統（見圖）10日出席「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」，並發表國慶演說。（劉宗龍攝）

蔡英文總統任期剩2年多，她今天表示，我們有必要因應國家發展需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展，做必要檢討調整，她列舉憲政體制改革、轉型正義工程、國家能源政策等議題，強調將在未來幾年任期中引進社會力，尋求數大公約數及解決的路徑，為國家發展大方向奠定最堅實的基礎。

蔡英文總統今天上午發表國慶演說指出，這幾年來，面對全球經濟變局，我們協助台商大量回流，加速產業轉型，一舉翻轉過去30年，因為過度依賴單一市場所造成的經濟成長緩慢，以及資金和人才外流的問題。

她說，我們走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線，這是台灣經濟能夠立足世界、扮演更重要角色的關鍵。世界的大門已經為我們打開，我們要堅定走下去，讓台灣經濟在下一個30年，繼續發光發熱。

「很多人問我，接下來，我們還要為台灣做什麼？」她說，她的答案很簡單，在勇於改革以及壯大國力之外，我們要為國家未來的發展，打下一個長治久安的基礎，要讓中華民國台灣有足夠的實力，有穩定的社會，迎向下一個階段的變局和挑戰。

蔡英文指出，我們必須要面對那些長期困擾台灣社會、充滿分歧、難以取得共識的議題，更必須去凝聚共識，找出社會大眾普遍能接受的解決方法，進而化解這些長年的爭議，台灣才能沒有後顧之憂的往前走。

她說，我們有必要因應國家發展的需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做必要的檢討調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。

其中，憲政體制的改革，就是一個必須面對的事。蔡英文表示，立法院修憲委員會已經成立，這次的憲改，會以中華民國憲法為基礎，以維護民主自由的憲政體制為前提，來進行修憲。「我理解修憲的門檻非常高」。

她呼籲朝野政黨，憲改議題攸關國家治理，無論是執政還是在野，都必須放下成見，嚴肅地進行憲政議題的討論，尋求最大的交集。

其次是，轉型正義的工程，她說，歷史留下的傷痕與是非，如何撫平、如何評價，正考驗我們這一代人的智慧跟勇氣。

蔡英文表示，國家的能源政策該怎麼走，也是我們必須思考的問題。沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能。

她強調，我們已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，也必須和各界一起規劃路徑圖，把握相應趨勢、及早評估風險，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。

她說，著手處理這些重要的議題，才能打下長治久安的基礎，留下一個更好的國家給年輕人。然而，過去這些公共議題的討論，很容易因為政黨立場的不同，或是政治認同的分歧，讓原本只是路徑手段的不同，被無限上綱成意識形態的爭執。這些爭執無助於國家發展，只會讓我們被迫內耗、原地打轉。

所以，她想要在未來幾年的任期中，引進社會力，共同來尋求解決這些議題的路徑。讓社會跟政治部門攜手合作，一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解，為國家發展的大方向，奠定最堅實的基礎。