全國運動會聖火繞行全台22縣市後今回到新北，適逢雙十國慶日，新北今在市民廣場舉辦升國旗迎聖火活動。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜展現活力，跟著運動選手及新北兒童藝術節的明星怪獸「黏土」一起跳怪獸舞。（陳慰慈攝）

全國運動會聖火繞行全台22縣市今回到新北，適逢雙十國慶日，新北在市民廣場結合升國旗迎聖火活動，新北市長侯友宜今表示，全運會16日在新北登場，在防疫安全當下，大家以熱情、堅持跟友誼，團結國人來參與這場運動賽事，讓我們的體健與國力都能不斷往上提升，用這樣的精神守護國土，「中華民國生日快樂、全國運順利圓滿成功」。

侯友宜說，他從基層警察出身，當年每天都要升國旗、唱國歌，這不是形式，是打從內心裡要莫忘初心，「捍衛國家、誓死保護人民，讓人民在這塊土地能安居樂業，是永遠的職志」，今天是國慶日，我們不分朝野、上下團結一心，就像全國賽事一樣，大家能夠團結矚目在全國賽事上，讓人民感受國家所有運動好手熱情，讓我們愛國家愛運動愛不斷超越自己，讓這塊土地的民眾能安居樂業，「今天比昨天好，明天一定會更好。」

侯友宜表示，新北主辦全運會，在野柳女王頭引燃聖火之後，首創網路、鐵路、公路三路傳聖火，希望用聖火傳遞希望之光，跟全台灣交朋友，從9月24日出發後，完成鐵路聖火號環島列車的創舉，公路聖傳遍22個縣市著名景點，不僅透過聖火傳遞運動精神，也促進觀光文化交流。

侯友宜說，今年的全運會聖火傳遞，事先在網路上徵求人人都是火炬手，近百位民眾共同完成聖火交接，5個縣市運動賽會交流的場次中，出現多名頂尖的東奧國手，包括台中站的柔道選手楊勇緯、台南站的舉重選手方莞靈與陳柏任、花蓮站的田徑選手謝喜恩、台北站的游泳選手王冠閎，可以說創下史上最多奧運國手參與的聖火活動。

新北體育處表示，今由熱愛運動的藝人雷艾美持火炬進場，代表聖火榮耀回到新北，市長接過聖火後，再交棒給新北田徑選手--撐竿跳全國紀錄保持人謝佳翰，聖火即日起至10月13日將在新北29區傳遞，民眾有機會在三芝淺水灣看到東奧跆拳道銅牌女將羅嘉翎，出現在自己家鄉參與聖火交接，民眾捕抓聖火照片上傳就能參加網路抽獎活動，詳細聖火路線及活動資訊，及更多賽程及賽會轉播資訊，可上「新北運動聚點」臉書粉絲團，或至110年全國運動會官網查詢。