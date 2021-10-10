松濤社我愛國旗委員會發起「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館，約有2000件展品透過線上展示，選在國慶日開幕。（摘自「伍仟年」Chinese-Heritage Instagram／張穎齊台北傳真）

松濤社我愛國旗委員會發起「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館，約有2000件展品透過線上展示，選在國慶日開幕。執行長宋緒康日前表示，蔡政府意圖消滅中華文化，因此要恢復中華、中國歷史，相信「伍仟年」線上博物館可作為中華文化復興運動再起的號角。而伍仟年網站及IG今天同時上缐，敬邀中外人士，踴躍瀏覽中華文化！

「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館於國慶日開幕，松濤社我愛國旗委員會主席、前國防部長伍世文、前故宮博物院院長馮明珠、前中華文化總會祕書長楊渡及前立委、知名作家張曉風均於7日記者會現場到場支持。

「伍仟年」Chinese-Heritage網上博物館的宗旨為分享推衍中華文化，爰兼備英文內容，中華文化不僅歸屬全球華人，亦歸屬各族各國，為世界共享之文化。鑒此，敬邀中外人士，踴躍瀏覽。

伍仟年 Chinese-Heritage 網上博物館顧名思義，馳騁古今，無所不涉。詩詞書畫，信札文獻，文房器物，掌故野史，藝苑雅事，閒情逸趣，琳瑯繽紛，冀蔚巨觀。

另外，還有介紹書畫、信札、文獻、器物、詩詞、文章、掌故、逸史，十二廳之主題及中文、英文雙語內容，包括小魯壁室、鄭成功遺師復神州、天際畫舫、書中風雲–二次世界大戰同盟國代表簽名冊 ；嫏嬛文窟，錢穆教授逝世卅周年紀念 ；悼字亭 ，救救中國字。

賦梅花館清賞：前清遺澤、民國年華、詞人因緣、名士風誼、元勛功業、詩酒茶情、鐫語銘心、東學西漸，內容擬每2周陸續增加，臥遊伍仟年瞻華。網址www.chinese-heritage.com；臉書「伍仟年」；Instagram：chinese.heritage。