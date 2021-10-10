翊萱（左）跟已故藝人大炳曾同公司，感情很好還經常一起上節目。（截自《開運鑑定團》YouTube）

翊萱前陣子發起「翊起浪愛成真」活動，一共捐出了232個飼料罐頭。（艾迪昇傳播提供）

翊萱前陣子義賣她手繪的公益帆布包，利潤全數捐給「相信動物協會」。（艾迪昇傳播提供）

翊萱從小在媽媽的帶領，長期關注流浪動物議題。（艾迪昇傳播提供）

翊萱曾養一隻貓叫「咖哩」，是大炳家貓咪生的小貓。（艾迪昇傳播提供）

翊萱現在跟「奇奇」一起生活。（艾迪昇傳播提供）

翊萱是演藝圈中愛動物出名的女星，她5月發起「翊起浪愛成真」活動，義賣她手繪的公益帆布包，最後義買300個包包，利潤7萬多元全數捐給「相信動物協會」，本身是貓奴的她說養寵物沒那麼簡單，要有時間、耐心，還得設想牠們老了以後會有各種毛病，是否財務、能力能夠負擔，呼籲「愛牠就要照顧牠一輩子」。

翊萱原本有養2隻貓，一隻是已故藝人大炳家貓咪生的小貓，從3、4個月開始養，叫「咖哩」，她表示以前跟大炳同公司，兩人蠻親的，「他一直都很照顧我，我們那時每天還有一起主持公視的Live節目，每天準時到他家報到，他的爸爸開車載我們上工」，所以那時大炳家的貓咪生很多隻小貓，翊萱就帶回家養。

不過，感慨的是咖哩養到13、14歲時，最後得了口腔癌病逝，翊萱感到不捨，萬萬沒想到寵物能病成這樣，整個肉都被侵蝕，她說：「其實貓咪比較辛苦，嘴巴的小洞一直擴大，看著牠受苦很心疼。」翊萱也說都還會一直想起大炳。

而咖哩離開快4年，她現在跟奇奇生活，奇奇是朋友家附近發現的小流浪貓，從巴掌大小開始養，之前疫情期間，已16、17歲的奇奇被檢查出患腎臟病、血栓以及高血糖，嚴重到後腳有一隻無法走，獸醫告訴翊萱要有「心理準備」。

她不只親自手餵奇奇，也替牠打胰島素、皮下點滴，半夜3、4點要餵牠吃最後一餐，早上9點又得爬起來餵牠吃藥，即使照顧真的蠻辛苦，但翊萱認為：「至少還能夠走、還能夠吃，就好好陪牠，讓牠的老年生活是舒服的。」

翊萱從小在媽媽的帶領，長期關注流浪動物議題，因為媽媽很愛動物，家裡宛如小動物園，小時候除了狗以外，貓、鳥、魚、兔子、烏龜等都有養過，前陣子走私貓被撲殺，她也感到心疼，「領養取代購買」也是近10年才有的觀念，以前到寵物店覺得很可愛，長大後覺得牠們擠籠子內，也不知道是如何繁殖的，反而覺得很可憐。