公園內最夯的盪鞦韆常常是一位難求，不少小朋友一坐上去就捨不得下來。為減少排隊糾紛，北市府公園處選定6個公園遊戲場，輔導小朋友排隊，並按壓計時器3分鐘提醒，孩子們只要稍微等待，就能玩到盪鞦韆。

公園處選定大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區等6個公園遊戲場，在假日遊戲場人多的時間試辦友善限時分享方案，為期2周，輔導小朋友排隊並按壓計時器3分鐘提醒，若試辦成效良好，將評估擴大推行實施。

公園處指出，遊戲場盪鞦韆是小朋友們喜歡且最熱門的遊具設施，假日常常會有小朋友排隊遊玩的情形，甚至有些孩子們會在玩到不肯下來，為了讓孩子們都有玩到盪鞦韆的機會，領會遊戲中「分享」的精神，公園處將於6個公園盪鞦韆旁設置3分鐘的計時器提醒設施。

有4歲女兒的陳姓家長表示，覺得政策很好，她自己是臉皮薄的人，看到後面的人龍，上去盪兩分鐘就下來，擔心自己是否盪太久，反而是種無形的壓力，有計時器之後，若前面的人時間到了會提醒前面的人下來，若有人沒按計時器，就會去幫他按。

邱姓家長則說，確實常常遇到霸佔不放的小孩，家長在一旁玩手機，但大部分爸媽都知道要節制，市府立意良善，但防君子不防小人。