8歲黃姓男童於泳池旁欲撿取浮板，進入水池後疑似因設備漏電遭到電擊。（民眾提供）

8歲黃姓男童於泳池旁欲撿取浮板，進入水池後疑似因設備漏電遭到電擊。（民眾提供）

8歲黃姓男童於泳池旁欲撿取浮板，進入水池後疑似因設備漏電遭到電擊。（民眾提供）

警方指出，轄區永福派出所獲報，先協助將男童送醫外，目前於現場進一步深入調查中。（民眾提供）

更新內容12:35)台中市西屯區福華飯店10日上午發生8歲男童在戲水池觸電意外，飯店表示，經了解是戲水池花灑設備開關鬆脫，男童誤觸導致觸電，當時25歲救生員發現男童有異狀去搶救，也遭到觸電，幸兩人送醫後生命徵象穏定；中港澄清醫院指出，倆人意識清楚、無生命危險也無明顯外傷。

台中市福華飯店10日上午10點30打119通報飯店有小朋友疑似在泳池內被電到，請求救護；台中市消防局即派讉西屯分隊將男童送到中港澄清醫院救治。

對此，台中福華飯店公關經理Alice表示，經了解是因為游泳池區戲水池的花灑設備開關不知何故鬆脫，男童誤觸該開關導致觸電。男童受傷後由飯店人員陪同前往醫院，目前男童意識清楚，生命跡象穩定，飯店除對男童家長致歉，也將負起所有醫藥費等相關責任。

唯因為該起意外事件，台中福華游泳池區域目前正全面檢修，暫時不開放，飯店也對住宿旅客造成不便也表示歉意。

台中中港澄清医院則表示，該案急診室收冶兩名患者，一名是8歲男童，另一位則是25歲救生員，兩人目前意識清楚，無生命危險，也無明顕外傷。