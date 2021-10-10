3颱共舞！圓規逼近雨彈集中炸2地 氣象局最新說明

位於菲律賓東方海面的圓規颱風，朝西往巴士海峽、菲律賓一帶前進，明後天最接近台灣，圓規颱風有超大的環流範圍、內弱外強，有氣象粉專指出，圓規颱風不直撲影響反而更大，因為外圍最強的部份會直接侵襲台灣，最強可能出現10級陣風，不但放不了颱風假，周二早上台北人還要頂著狂風暴雨上班。

圓規颱風雖然暴風圈不登陸，但外圍的風雨強大，北部、東半部明後天仍會出現狂風暴雨。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

台灣颱風論壇在臉書表示，輕颱圓規內部持續與鄰近的低壓混戰中，可能整合在一起，但無論整合結果如何，強度都已經不是颱風的重點，現在關注的焦點在於，圓規是個超大的環流範圍，「內弱外強」的季風低壓特徵，即使颱風暴風圈預測不會碰到或摸到恆春，卻會直接導致外圍最強的部份侵襲台灣，影響比颱風登陸更大。

台灣颱風論壇指出，最新歐美模式預報，圓規颱風最靠近台灣的確切時點上大致落在「周一晚間至周二早上(11至12日)」，由於明天是國慶連假收假日，對民眾的連假行程多少有衝擊，建議預作準備。

台灣颱風論壇指出，周一至周二北部、東半部受颱風外圍環流影響，風雨可能相當有感，尤其北北基地區，地形偏東風預測相當強，很可能會出現7至10級陣風，但因為暴風圈登陸機率低，很難有陸警，因此周二早上，台北人頂著風雨上班的機會可能不小。

另外，台灣颱風論壇表示，受到颱風影響，台灣海峽上、西部沿海氣流受狹管效應加成，風力預測也強勁，目前陣風預測更上看9至12級，提醒大家要小心。全台僅西南部平地是颱風感受最小的地方，之後颱風周三(13日)快速遠離台灣，不會久待，算是一個好消息。

目前氣象局已經發布陸上強風特報，受圓規颱風外圍環流影響，今天桃園以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風。明天(11日)台南以北、東半部、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區也有較強陣風，鄰近海域風浪偏大。