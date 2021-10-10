巨浪-3型潛射彈道飛彈

解放軍為了提高戰略彈道飛彈核潛艦的隱形能力，並降低噪音，不僅修正，也升及了相關設計。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，法國潛艦百科全書作者吉內維爾（Eric Genevelle），還有美國海軍潛艦前聲納技術員史特恩（Richard W. Stirn）在合著的報告中說，中方已改裝新世代094型潛艦，並採用欺敵戰術，隱藏識別標記，讓人難以估算，他們究竟打造了幾艘這類強大的潛艦。

解放軍打造了092型和094型彈道飛彈核潛艦，其中升級的094型據說能發射射程可達1萬公里，能打到美國本土的巨浪-3型潛射彈道飛彈。報告指出，升級版094A和094B已改進艦身設計，除了改良拖曳陣列聲納散射器降噪外，也變更了指揮室圍殼的形狀。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，中方不斷改善並升級同型核潛艦是很正常的。他說，打造一款潛艦，並讓它服役可能要花長達8年，但在這段期間，電子裝備和許多精密零組件都會進行好幾世代更新。「中方海軍會要求船廠，在下一艘潛艦內安裝最先進的設施，而潛艦工程師則需要想想，如何將那些零組件裝在適當的地方，」他說，「而這一切可能都需要改變艦身設計。」