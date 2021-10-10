專業彩妝周年慶加碼千元 爆款底妝5折起 13:042021/10/10 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歌劇魅影輕柔透明蜜粉情境圖，。（歌劇魅影提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歌劇魅影周慶加碼千元。（歌劇魅影提供） 專業彩妝歌劇魅影搶攻振興券商機，自動加碼變6倍，滿1000元送1000元購物金，推出全系列彩妝組合，熱搭周慶與五倍券話題，搶攻買氣。 新品超濾鏡系列買正貨送正貨，超濾鏡柔焦組買超濾鏡粉底液30ml送超濾鏡柔光蜜粉15g﹔7秒修顏寵粉組，買7秒修顏粉餅10g或珠光透明蜜粉10g送亮顏持妝6件組，另有多款組合，還有底妝2件8折、眼脣商品2件8折、保養品2件85折、全館單品9折。 台灣美妝品牌搶攻五倍券市場 買越多送越多 五倍券500萬人開領 百貨買氣爆棚 #歌劇魅影 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣加碼振興 最大獎抽輕豪宅 04:102021/10/09 地方新聞 雙北搭公車抽iPhone13 好康再延期 04:102021/10/08 地方新聞 5倍券今起使用 飯店再祭超殺優惠吸客 12:572021/10/08 生活 拿5000花6000 五倍券點燃內需消費 04:102021/10/08 生活新聞 流感、肺炎鏈球菌疫苗 嘉市同時開打 04:102021/10/09 地方新聞 十一黃金周消費大爆發 04:102021/10/10 專題周報 新光三越周年慶五倍券加持 3C類業績翻2倍 16:202021/10/08 生活 五倍券領取首日 嘉縣府宣布加碼振興方案 最大獎可抽輕豪宅 16:382021/10/08 生活 頂級美妝祭出五倍券攻略 振興組合下殺29折起 12:122021/10/10 生活 新光三越周慶 首日業績15億 04:102021/10/08 娛樂新聞 振興再加碼！新北空調保養優惠最低5折 12:592021/10/09 區域情報-新北 生活熱門新聞 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 鱷魚爽做日光浴 下秒突遭頂尖掠食者偷襲 全場嚇傻 - 生活 男領五倍券拆開喜喊是「七倍券」 網驚：數位綁定虧大了 - 生活 他開貨車衝好市多「掃光622瓶紅酒」超狂金額網驚呆 - 生活 圓規不來反更慘 最強部份將侵台 台北人恐冒風雨上班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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