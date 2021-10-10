國民黨新竹市議員在民富街市黨部熄燈的時刻，表達對民進黨政權鴨霸的抗議，並希望黨員團結，在未來選戰中能獲勝。（邱立雅攝）

新竹市國民黨位在民富街的黨部建物已經被法院標售，黨部將遷離現址，10日國慶日當天黨部舉辦「黨部不再我心常在」的活動，邀請議長許修睿及所有黨籍議員、3名前市長包括童勝男、林政則、許明財等黨員們，一同見證黨部熄燈上鎖，未來國民黨新竹市黨部將遷移至城中區黨部繼續運作。

占地約300坪、建物3層樓高的國民黨新竹市黨部，當年為紀念盧溝橋77事變，選在民國77年7月7日開幕，歷經33年歷史，因國民黨黨產被清算，導致積欠員工薪資官司，新竹市黨部被列為清算財產被查封標售，標出3.1億，10日正式搬離現址。

因應疫情的關係，此次國民黨新竹市黨部舉辦簡單儀式，並選擇線上直播方式，播放紀念回顧影片，過去黨部發展的歷史軌跡歷歷在目，許多黨員在市黨部現址的最後一天仍來到現場看看這個家，緬懷過去的時光。現場包括多位歷任主委楊元勛、呂學樟等以及3名前市長等人，都特別出席這場活動。

前年10月臨危受命、接掌新竹市黨部的主委許修睿感性指出，每一名黨員才是新竹市黨部的主人，雖然搬離現址，但是只要有黨員的地方，就是黨部的家，每一名黨員都是新竹市黨部的行動黨部，他也呼籲國民黨一定要記取歷史的教訓，團結才是唯一的選擇。

儀式中也舉辦降下黨旗與國旗，象徵國民黨位在民富街的新竹市黨部暫時畫下句點，不少黨員與黨工在回憶黨部過去時光時，掉下不捨的眼淚，活動的最後，黨部大門用鐵鍊鎖頭關上，象徵民進黨執政的蠻橫鴨霸。許修睿也呼籲黨員化悲憤為力量，在年底的公投與明年縣市長選舉，只要大家信念一致，一定可以重返執政。