新北市金山區昨（9日）人潮，金山區長廖武輝到老街宣導。（金山區公所提供）

新北市金山區昨（9日）人潮。（金山區公所提供）

國慶連續假期第2天，新北市烏來立體停車場今（10日）人潮容留量已達第一階段管制。（新北市觀旅局提供）

國慶連續假期第2天，新北市烏來立體停車場今（10日）人潮容留量已達第一階段管制，不建議再度前往，烏來區長周守信表示，預估今日人潮會和昨天差不多；此外，金山老街人潮也恢復以往9成，但業者也大嘆「人潮恢復9成，但消費力只有6成！」

新北市景點人潮儀表板上午10時許「烏來立體停車場」已達第一階段管制，人潮達原容留量40％，不建議再前往。周守信表示，目前人潮狀況大致良好，他預估今天和昨天人潮差異應該不大。

此外，由於連續假日加上金山老街知名鴨肉店家恢復內容，昨日人潮同樣達到第一階段管制。金山區長廖武輝表示，日前比較關注中角灣戲水人潮，但從上周開始中角灣人潮都相當穩定，沒有大幅度成長。

反而因老街內鴨肉店家恢復內用，不少饕客都慕名而來品嘗鴨肉，昨人潮有攀升趨勢，但由於以餐飲店為主，人潮多集中於用餐時段，大約下午4時許以後人潮逐漸散去。

廖武輝說，由於今天金山天氣狀況不是很好，有稍微降雨，是否會有昨日人潮湧現，下午還要再觀察。

新北市金山商圈發展協會理事長蔡坤明表示，疫情前人潮約落在5000至8000人，昨日人潮已恢復到昔日9成，人潮不少，但可能受到疫情、經濟等衝擊，消費力不如以往，大約僅剩下6成。

蔡坤明說，政府推出五倍券，昨天也有不少攤商業者有收到紙本五倍券，加上商圈自行舉辦消費抽獎活動，盼可以進一步帶動買氣，然而，今天天氣狀況不如昨日，人潮可能要下午才會出現。