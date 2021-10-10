港星洪欣美貌出眾、外型氣質，是著名的美人代表，而洪欣昨（9日）迎接51歲生日時，凍齡有術的她，頂著俏麗短髮、頭戴生日髮飾，開心地和好姊妹蔡少芬、陳法蓉慶生，洪欣51歲的狀態相當不科學，不過，小洪欣10歲的老公張丹峰卻沒出聲為洪欣慶生，不少網友還到張丹峰微博留言提醒：「你老婆生日」。

洪欣近期在演藝圈相當活躍，她與好姊妹蔡少芬、朱茵和陳法蓉延續私下的好交情，4人搭檔主持陸綜《請吃飯的姐姐》，而洪欣昨（9日）過51歲生日時，她也少不了和閨蜜一起慶祝，只見蔡少芬、陳法蓉為洪欣準備生日髮飾、巨型壽桃，上頭還有「生日快樂」字樣，而頂著俏麗短髮的洪欣，手捧著壽桃拍照，她氣色極佳、顏值凍齡，舉手投足相當俏麗、不科學。

蔡少芬在微博感性寫下：「生日快樂洪欣，你雖然經常氣我，但我還是愛你的！所以，你生命中還好還有我對你好 願你越來越美、可愛、活潑！愛你呀」，陳法蓉也說：「洪美人洪欣！愛你的率直、義氣和『過分可愛』！哈哈哈！生日快樂 天天都快樂」，朱茵雖然沒出席慶生會，不過她仍沒忘祝福洪欣：「祝你生日快樂，永遠青春美麗，繼續心廣體伴，幸福肥」，姊妹情深羨煞眾人。

蔡少芬、陳法蓉為洪欣準備生日髮飾、巨型壽桃，上頭還有「生日快樂」字樣。（圖／取材自蔡少芬微博）

洪欣有好姊妹祝福，但她的老公張丹峰卻「惦惦」沒出聲，張丹峰沒有現身洪欣的慶生會，也沒有在微博發文祝賀，不少網友還到張丹峰微博留言提醒：「你老婆生日呢」、「怎麼和洪欣沒任何互動」、「今天你老婆生日」，不過截至發稿前，張丹峰沒有回應網友留言，也沒有補發文為洪欣慶生。