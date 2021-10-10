「國慶大會暨OUR HEROES！台灣英雄大遊行」活動，今在總統府前道路舉行，新北市動保處是唯一接獲農委會防檢局邀請的縣市代表，遴選出的3名防疫傑出英雄皆為現任公職獸醫師，有經濟動物組長謝侑達、豬病獸醫師毛品樺及草食動物獸醫師徐愛明，因在防堵非洲豬瘟、林口區牛結節感染等事件有功，獲邀進行遊街表揚。

毛品樺表示，印象最深刻仍是今年4月國內首例非洲豬瘟海漂豬陽性案，動保處同仁徹夜不眠摸黑前往豬場稽查及採樣，只為了防堵疾病入侵台灣，能站上雙十國慶遊行備感榮幸。

徐愛明說：「今年4月份為防堵牛結節疹疫情，所有防疫人員3日內全面動員，上山、下溪谷，甚至出動空拍機追著野生牛群跑，終於完成全市所有畜牧場及放養牛隻疫苗施打，非常辛苦但也是難忘的回憶。」

經濟動物組組長謝侑達也說：「今年接連出現重大動物疫情，身為公職獸醫師不但要配合中央開會研擬防疫對策、也要親身前往現場對動物進行診斷、採樣，甚至撲殺掩埋罹病動物，對精神及身體都是一大考驗，防疫期間所有人多次連夜堅守辦公室，雖然很辛苦，但能為台灣防疫盡一份力，也感到非常光榮。」

動保處表示，國內動物疫情這幾年也不斷遭受挑戰，不論是非洲豬瘟、牛結節疹或是禽流感，面對疫情，市府團隊全力堅守岡位，讓台灣能夠守住一波波挑戰，全國各縣市有許多默默付出的防疫人員，為了畜牧場動物及全民食品衛生把關耕耘著，藉著今年雙十國慶台灣英雄大遊行，請大家一起為這些抗疫英雄掌聲鼓勵。