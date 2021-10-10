總統府提供

蔡英文總統今天上午偕同賴清德副總統，在總統府接受各國駐臺使節、駐臺機構及國際組織代表致賀我國雙十國慶。雖然受到疫情影響，許多國外代表團無法派員，但今年仍有15國駐臺使節，還有美國在台協會處長孫曉雅、近期捐疫苗給台灣的捷克、波蘭等代表都親赴總統府道賀。

今年上午9時30分各國駐臺使節依序赴總統府，向總統與副總統拱手行禮致賀，蔡英文與賴清德對他們參加雙十國慶表達感謝之意，總統府祕書長李大維及外交部長吳釗燮也在場陪同。

今天前來致賀15國駐臺使節包括：使節團團長暨聖克里斯多福及尼維斯駐臺大使哈菁絲、帛琉共和國駐臺大使歐克麗、吐瓦魯國駐臺大使涂莉梅暨夫婿、聖露西亞駐臺大使羅倫、瓜地馬拉共和國駐臺大使葛梅斯伉儷、聖文森及格瑞那丁駐臺大使柏安卓、諾魯共和國駐臺大使凱法斯伉儷。

還有宏都拉斯共和國駐臺大使寶蒂絲妲、尼加拉瓜共和國駐臺大使李蜜娜、貝里斯駐臺大使碧坎蒂、海地共和國駐臺大使潘恩、巴拉圭共和國駐臺臨時代辦彬文勇、馬紹爾群島共和國駐臺臨時代辦戴安珍、史瓦帝尼王國駐臺臨時代辦庫內內、教廷一等秘書達保祿。

在駐臺機構方面，則包括：美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰伉儷、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑。

致贈疫苗給台灣的斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文、波蘭臺北辦事處代理處長李波、捷克經濟文化辦事處代理代表唐笛。近來與台灣關係相當友好的澳洲辦事處代表露珍怡、德國在台協會代表許佑格、英國在台辦事處代理代表嚴濤暮、法國在台協會副主任戴寧智等人也都前往道賀。