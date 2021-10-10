湖人球星詹姆斯(LeBron James)上周被《今日美國》排名為「史上75位最偉大籃球員」第2名，僅次於榜首的麥可喬丹(Michael Jordan)。頭號反詹球評貝勒斯(Skip Bayless)照常出動，大酸詹姆斯只能爭搶前10，什麼第2名根本是不可能的。

貝勒斯在FOX體育節目上說：「今日美國把詹姆斯列為史上第2？這是個笑話，完全是一個政治正確的決定。他們不敢得罪詹姆斯和他那一票小圈圈裡頭的有力人士，詹姆斯沒資格排在那個位置。」

詹姆斯是現役球員，他確實也結交了不少有權有勢的朋友，媒體沒事不會去得罪詹姆斯。貝勒斯還批評詹姆斯罰球能力欠佳，生涯平均73.3%，近3季皆跌破70%，這樣的人怎有資格排到史上第2？

貝勒斯認為第２名的位置應該是魔術強生(Magic Johnson)，第３名是俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)，第9名才是詹姆斯。然而歐尼爾的罰球奇差無比，一邊批評詹姆斯的罰球，一邊又把歐尼爾排到第3，貝勒斯的言論似乎是前後矛盾。

「史上75位最偉大球員」是為了紀念NBA創立75周年，過一陣子將會公布官方版本的球星排名。另一個主持人沙普(Shannon Sharpe)也對《今日美國》的榜單有點意見，他認為詹姆斯明明是史上第1，麥可喬丹應該排在第2名才對。

《今日美國》的榜單：1.麥可喬丹、2.詹姆斯、3.賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、4.魔術強生、5.張伯倫(Wilt Chamberlain)。

貝勒斯的榜單：1.麥可喬丹、2.魔術強生、3.歐尼爾、4.賈霸、5.鄧肯(Tim Duncan)。