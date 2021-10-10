今（10）日是雙十國慶，不少政治人物都出席參加國慶典禮，有媒體捕捉到民進黨立委林楚茵、邱議瑩在現場合照畫面，從兩人臉書也可見典禮現場照片；而民進黨立委鄭運鵬則曬出國慶「防疫禮盒2.0」，以及限量版的藍色漁夫帽。

因應疫情，今年國慶籌備委員會準備限定防疫噴瓶、口罩、收納袋等多項商品，並首次推出金、銀兩款紀念徽章，另外還有藍色的限定版漁夫帽。

立委鄭運鵬上午隨即在臉書曬出「全套國慶大典正式服裝」，戴上漁夫帽、口罩，更PO出國慶「大禮包」。網友則紛紛敲碗直呼，「想看開箱」、「這個有在賣嗎」、「夢寐以求大禮包」、「好想要啊」。另有人看了鄭運鵬的裝扮笑說，「不說我還以為你是去賞鳥」、「穿這樣不熱嗎？」

國慶「防疫禮盒2.0」。（圖／摘自鄭運鵬臉書）

立委林楚茵則在臉書PO自拍照及多張合照，並寫下「跟國家一起慶生」。原來她生日同樣也在10月10日，網友則紛紛留言祝她生日快樂。此外，立委邱議瑩也分享國慶典禮現場照片，並在臉書表示，這一年來我們克服困難穩住疫情，也和共享民主自由的國際好朋友相互支持。

典禮前，禮賓人員佈置會場，為座位上放置國慶小禮物。（陳信翰攝）