女生產後到底該不該趕快回職場工作？如果老公收入不多、而夫妻間又沒好好溝通，恐會發生摩擦，影響彼此感情。就有一名男網友在Dcard中發文表示，老婆今年3月生完第一胎後，竟然長達半年不去找工作待在家，讓他傻眼直呼「養一個沒用的累贅」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO在貼文中寫道：「今年3月的時候老婆剛生第一胎，生完後想說讓老婆不要那麼辛苦，不需要馬上回職場工作，就跟她說在家休息3個月，再回去工作幫忙養家」，沒想到太太在家一待就是半年多，小孩她沒在顧，目前白天都自己的爸媽帶，晚上下班才去接小孩回家。

原PO表示自己月薪只有4萬元，要繳房貸、給孝親費、養小孩，才希望老婆趕快找工作幫忙賺錢養家。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，之所以希望老婆趕快找工作上班，主要是自己的月薪4萬元，還要繳房貸、給孝親費、養小孩，以他一個人的薪水，等小孩子長大肯定沒辦法支付這龐大的開銷，才要妻子出門工作，結果卻被對方以「身體不舒服」、「想再休息一下」為由拒絕，讓他直呼「要多養一個沒用的累贅」，更嗆老婆：「一坨只會呼吸的肥肉」。

此貼文引發網友熱議，有人痛批原PO「當你老婆真可憐」、「你講得好難聽，當你老婆滿可憐」，但也有人同情原PO表示：「老公薪水不多，老婆不出去工作真的不行」、「我覺得女生超不OK的，生完後都3個月了，也不好好找工作，我覺得鴕鳥心態加上惰性」。