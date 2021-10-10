愛馬仕指彩護手系列美甲銼刀，1250元。（愛馬仕提供）

愛馬仕指彩護手系列指甲油 ＃71 Orange Brule，15ml，1600元。（愛馬仕提供）

愛馬仕指彩護手系列指緣油15ml，1700元。（愛馬仕提供）

精品美妝愛馬仕 2020 年開始布局彩妝發表，繼Rouge Hermes脣妝系列領頭 開路，Rose Hermes 瑰麗粉紅系列繼而推出。脣彩、腮紅後，首次保養主攻手部保養，手部滋養霜、滋養指甲與角質層的指緣油、釉彩基底護甲油皆備，除了看好因疫情所需的護手市場，許多名媛貴婦對手部保養也不馬虎，這次一舉推出全系列手部保養，吸引頂級客層選購，也為贈禮市場布局。

愛馬仕將保養視為私密貼身之物， Les Mains Hermes 指彩護手系列在設計上，訴求簡約純淨並兼具實用性，愛馬仕首款手部保養品全效滋養霜更獲得 Ecocert 驗證機構的 Cosmos Natural 認證，其香調更找來品牌調香師暨創意總監 Christine Nagel 操刀，另外也推出滋養指甲與角質層的指緣油，及屬於愛馬仕色調的指甲油。

最後，愛馬仕也有建議的美甲步驟，先用卸甲液沾濕化妝棉片，擦除指甲油或甲面上自然存有的油膜，再使用美甲銼刀修磨出想要的指甲形狀，在指甲上塗一層釉彩基底護甲油，再擦上指彩，使用指緣油保養指尖，可以搭配畫圓按摩角質層，使指緣油更能滲透吸收。