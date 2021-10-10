台北市議員徐巧芯南下台中與罷免團體掃街沙鹿市場，呼籲大家10月23日一定要出來投同意罷免票。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

基進黨立委陳柏惟深陷罷免危機，又接連爆出開車肇逃及涉足電子遊藝場。台北市議員徐巧芯今早南下台中聲援罷免團體，她在受訪時表示，小孩子玩的電動跟陳柏惟涉足的賭博遊戲機哪裡一樣？她高分貝砲轟，身為立委應是主張查緝合法掩蓋非法的的賭博遊戲店家，幾乎已經道德淪喪的立委不應該要罷免掉嗎？

徐巧芯一早南下台中，與罷免案領銜人楊文元、總部發言人Max、里長鄭伯其和志工等人前往沙鹿市場掃街宣傳，沿路大聲公放送陳柏惟的爭議言行，呼籲大家10月23日一定要出來投同意罷免票。

徐巧芯細數陳柏惟在立院的爭議質詢，例如質詢促轉會主委楊翠「知不知道五育？」大家不知道是德智體群美嗎？在國會殿堂講這些沒營養的內容。陳柏惟還問陳明通「台灣在東北亞還是東南亞？」問這種國中地理層度的問題，在立院浪費大家時間。

徐巧芯也提到陳柏惟質詢時問「全世界最大中國城在哪裡？」僑委會認為美國華人很多，應該是在紐約。陳柏惟竟打槍說「是在台北」，因為有一句閩南話「台北中國城」，意思就是台北人就是中國人，言下之意暗指「台北人根本就不是台灣人」。

徐巧芯說，「我作為一個台北人，竟有立委在立院說這樣的話，感到非常憤怒生氣，相信台中人也是一樣，現在社會怎麼允許有人發出這種撕裂族群言論！」此外，陳柏惟也語出驚人說僑委會就是在殺人及抓人，因此海外台胞不願意與僑委會合作，此番言論讓僑委會主委莫名其妙。

「這樣的立委早就應該被罷掉！」徐巧芯高分貝表示，如果質詢率百分之百，但都是這些內容，不如不要來，或許官員民眾不會這麼反感。尤其陳柏惟聲稱在立法院有提案，但很多都被退回程序委員會，根本沒有提案成功，連民進黨也不願挺他。

徐巧芯解釋，因為他在幫陳菊開後門，提的法案竟是陳菊的人權委員會可以決定一個人能不能進出台灣，「出入境管理，人權委員會說了算」，幫人權委員會擴權的法案，荒唐到連民進黨不敢幫他背書，這就是他口中的法案。

徐巧芯強調，立委是要監督、限縮政府的權力，不要侵害人民的權益。結果陳柏惟大立委，竟是在立院提案幫人權委員會擴權開後門，這就是他口中聲稱的我不是零提案立委。

徐巧芯也說，《美麗島電子報》最新發佈的罷免民調顯示，有37.2％同意罷免，其中88％一定會去投票，這數字代表陳柏惟讓許多人非常生氣，一個政治人物要面對人民檢驗，肇逃立委、打賭博遊戲機的立委，主張娛樂大麻可以分階段合法的立委，是大家要的嗎？

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