教育部統計，從4月20日至10月9日下午5時30分止，共有787個學生確診。（林志成攝）

教育部今天公布最新統計數據，從4月20日至10月9日下午5時30分止，共有787個學生確診，比前一天的783人增加4人。其中，境外移入的大專生確診案例累計到8月20日時僅12人，現在增加到64人，在50天內增加52人，幾乎天天都有案例，成為境外移入案例的主要來源之一。

教育部統計，累計787個學生確診中，包含大專院校學生275人、高中生119人、國中生114人、國小生190人、幼兒園生89人。其中，本土案例有721個，境外移入案例有66個。境外移入案例中，64個是大專生、1個是國中生、1個是國小生。

指揮中心8月20日起重啟境外生入境，當時境外移入的大專生確診人數僅12人，但隨著持有居留證及專案入境的境外大專生陸續進到台灣來，大專生確診人數也不斷增加到現在的64人，在50天內，境外移入大專生案例增加了52人。

而根據教育部規定，境外生入境後，除了要在防疫旅館或集中檢疫所隔離14天外，之後還要進行7天自主健康管理期間，不能進入校園上課或前往人群聚集之處；如要入住校內宿舍，學校應安排獨層且一人一室之宿舍，如衛浴設備為共用，則規畫分流、分時段使用，並於每次學生使用完後應落實清消。