國際油價攀升，中油表示，汽、柴油每公升原應各調漲1.8元及2.9元，但在啟動油價平穩雙機制下，汽、柴油各吸收1.4元及2.6元，明起汽、柴油各調漲0.4元及0.3元，95無鉛汽油每公升突破30元大關，達30.2元。

中油表示，受到美國供應管理協會(ISM)公布9月美國製造業採購經理人指數(PMI)轉強、石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC＋)維持溫和增產計畫不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。

依浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價上漲3.19美元，新台幣兌美元匯率貶值0.133美元，國內油價依公式計算漲幅為3.72％，汽、柴油每公升原應各調漲1.8元及2.9元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）限制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升30.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的0.3元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.1元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收1.4元，柴油吸收2.6元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.4元及0.3元。

調整後，92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升25.7元。