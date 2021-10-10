日媒報導，美英3艘航空母艦日前罕見地進行聯合訓練，中國從1日起總計派出150架軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），不少看法認為，這是對3艘航空母艦聯合訓練所做激烈反應。

日本產經新聞報導，日本、美國、英國等6國艦艇在南海實施的聯合訓練已於9日結束；美國及英國共3艘航空母艦，2日到3日在日本沖繩西南方海空域參與聯合訓練。

中國從1日起總計派出150架軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），不斷進行威嚇。不少看法認為，這是中國對3艘航空母艦罕見聯合訓練所做出的激烈反應。

這次的聯合訓練共有2艘美軍航空母艦及1艘英國航空母艦參與；日本海上自衛隊派出直升機護衛艦伊勢號等3艘艦艇，荷蘭、加拿大及紐西蘭也都派出巡防艦參與。

聯合訓練4日從沖繩海域移往南海，雖然美軍2艘航空母艦並未參與南海訓練，但6國統一步伐展現牽制中國的態度，讓日本防衛省官員表示，「（可說是）劃時代的」。

報導分析，日美兩國之所以更加重視跟更多國家合作，跟美中間軍事平衡發生變化有關。

回顧1996年發生的台海飛彈危機，中國為威嚇台灣總統大選，朝台灣近海發射飛彈，美國當年派遣2艘航空母艦協防，展現美中軍事力量的差距。

但距1996年已過25年，中國部署超過1250枚被稱為「航艦殺手」的東風-21D反艦彈道飛彈（DF-21D）等飛彈，建構阻絕美軍航空母艦靠近的能力，這就讓美國轉向拉攏同盟國、友好國共同牽制中國的戰略。

6國在3日實施的聯合訓練，還有一項「劃時代」動作，就是海上自衛隊在日本四國外海驗證F-35B匿蹤戰機降落出雲級護衛艦出雲號甲板上。出雲號日前已完成甲板耐熱改裝，目的是為了能夠搭載F-35B。

日本航空自衛隊預料從2024年度起部署F-35B，也可能作為出雲號等艦的艦載機。由於英國皇家海軍最新銳的「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦同樣可搭載F-35B，日本政府相關人士說，日英雙方期待彼此的「航空母艦」都能供F-35B起降，提升補給效率等。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101010