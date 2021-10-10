沙烏地阿拉伯的沙漠中，有一座神秘的「阿納斯拉巨石」，它的正中央有一道完美、垂直的裂縫，將岩石一分為二，就像是曾被人用過「雷射切割」，網路上有不少關於阿納斯拉巨石的討論，甚至還有人認為它是外星人的傑作，不過最近英國地質學家終於揭曉謎團，表示這一切都是大自然的神奇力量。

根據《每日郵報》報導，阿納斯拉巨石（Al Naslaa）位於沙烏地阿拉伯的泰馬綠洲（Tayma oasis），距離首都利雅德（Riyadh）約要8小時車程，這塊巨石屬於砂岩，它的高30英尺（約9公尺）、寬25英尺（約7.6公尺），岩壁上刻有人騎馬的壁畫，而它最廣為人知的特色，就是正中央那道宛如被「雷射切割」過的裂縫，而且2半岩石的底部，都和非常窄小的石頭相連，奇特神秘的造型引發各界揣測，甚至有人認為是外星人的傑作。

對此，英國布里斯托爾大學（University of Bristol）地質學家路易絲（Cherry Lewis）指出，阿納斯拉巨石的裂縫很可能是因為一種叫作「凍融（freeze-thaw）」的自然現象而形成，「水進入岩石的小縫隙後，每當溫度降低，水就會結冰並膨脹，導致裂縫持續擴大和延伸，隨著冰融化，水也會滲入到更深的地方，這個過程不斷重複數千年甚至數百萬年，直到岩石最終分裂」。

除此之外，沙漠中的風蝕效應就像是「噴砂」，會在迎風面形成光滑的岩石表面。不過路易絲透露，雖然阿納斯拉巨石是由於「自然現象」形成的可能性較高，但古代人們也曾利用最基本的工具，創造出巨石陣、復活節島摩艾石像（Moai）等神奇的景觀，因此沒辦法完全排除人為可能。